27 Marzo 2021

Li ha speronati con l'auto causandone la morte. E' questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che hanno passato la notte ad ascoltare testimoni e ad acquisire elementi sulla morte di due campani, già noti alle forze dell'ordine, che sarebbero stati travolti e uccisi da un ventenne che - si ritiene - avevano appena rapinato.

La Procura di Napoli Nord - procuratore facente funzioni Carmine Renzulli e il sostituto Paolo Martinelli - tira le somme del tragico episodio avvenuto ieri sera tra Marano e Villaricca (Napoli), dove i pregiudicati di Sant'Antimo Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, 40.

Napoli, rapina finita male: auto sperona scooter, morti i due banditi

Il pm ha ascoltato fino alle 7 di stamani soprattutto il 26enne Giuseppe Greco, incensurato, che ha raccontato di essere stato alla guida della Smart che avrebbe speronato lo scooter in sella al quale viaggiavano i due che, a suo dire, lo avevano rapinato poco prima. Gli inquirenti stanno verificando con attenzione la versione fornita dal 26enne, che si è allontanato subito dopo l'impatto con il mezzo a due ruote per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri; stanno cercando di capire se fosse lui il conducente effettivo dell'auto. La dinamica del fatto sembra comunque compatibile con quanto emerso dalle testimonianze, compresa quella di Greco, anche se per ora gli Procura e carabinieri non si sbilanciano; di certo una rapina sembra essere avvenuta, visto che è stato ritrovato un Rolex e una pistola sull'asfalto.

I malviventi erano in sella a uno scooter T-Max con il quale si sarebbero avvicinati alla Smart nel comune di Marano di Napoli. Si tratta di Ciro Chirollo, 30 anni, e Domenico Romano, 42, entrambi residenti nel comune di Sant'Antimo. Chirollo era il figlio di un pregiudicato ammazzato nel 2009.

Il padre del 26 enne Giuseppe Greco ha qualche precedente penale per spaccio di stupefacenti.