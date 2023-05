Palermo, ucciso un uomo di 32 anni: ​delitto forse al culmine di una lite per motivi economici

Un uomo di 32 anni è stato ucciso questa mattina a Palermo con colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici.