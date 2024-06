Modena, uccide la moglie e va in caserma con il cadavere nell'auto. La donna aveva una cintura intorno al collo

Ha la compagna, per poi presentarsi davanti alla caserma dei carabinieri con la donna morta nell'auto. Choc a Modena, dove ieri notte un uomo, dopo aver ucciso la compagna nella serata, si sarebbe poi costituito in caserma. La donna, di 41 anni, era mamma di due figli.

L'uomo è stato arrestato in quasi flagranza per omicidio aggravato: il 48enne ieri si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Modena dichiarando, al militare di servizio in caserma, di aver trasportato il cadavere della moglie in un furgone. La donna, 40enne italiana di origine russa, era nel bagagliaio e aveva il capo coperto da un sacchetto nero di plastica stretto al collo con un filo elettrico plastificato. Rimosso il sacchetto, è stata trovata una cintura stretta al collo.