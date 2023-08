Omicidio a Mestre, uomo ucciso in ascensore dopo una lite: arrestati due fratelli

Un uomo è morto a Mestre la scorsa notte durante un tentato furto in appartamento. La vittima è uno dei tre malviventi che erano entrati nella casa. Nell'appartamento c'erano due giovani, che li hanno scoperti ed hanno reagito. Ne è seguita una lotta furibonda. Mentre due dei ladri si davano alla fuga, il terzo sarebbe caduto mentre lottava con uno dei due giovani, tra le scale e il vano ascensore, rimanendo ucciso. Sulla vicenda indaga la Polizia.

Cosa è successo

I tre individui avevano preso di mira un appartamento in un condominio di via Rampa Cavalcavia, nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre.

Le indagini

L'uomo trovato ucciso in un condominio a Mestre è stato scoperto all'interno dell'ascensore del palazzo, dentro al quale c'erano anche i due occupanti dell'appartamento. Contrariamente alla versione del tentato furto, appresa in un primo tempo, si tratterebbe quindi di un omicidio scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano. I due giovani, secondo quanto si apprende, sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario. Con la polizia sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, perchè la cabina dell'ascensore, probabilmente per gli scossoni, era rimasta bloccata all'altezza del terzo piano.

La vicina

Tanta paura stanotte fra chi vive nel condominio di via Rampa Cavalcavia, a raccontare cosa ha sentito è una vicina di casa, che ha allertato le forze dell'ordine: «Ho sentito trambusto e qualcuno che gridava "Aiuto!" ma non ho aperto la porta e ho chiamato la polizia». E' stata proprio l'anziana dirimpettaia a far scattare l'allarme. Un fatto tragico che arriva come epilogo di una situazione non facile nel condominio di via Rampa Cavalcavia, nel quale i residenti denunciato da tempo una situazione di estremo degrado, con continui furti, atti vandalici, la presenza di siringhe sulle scale.