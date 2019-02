Far West al mercato del pesce, ucciso tra la folla nel Napoletano

Pianese è un facchino saltuario del mercato ittico e abitava a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'agguato.

«La città è sconvolta per quanto accaduto perchè un episodio del genere sul territorio di Mugnano non si verificava da molto tempo. Se si trattasse di un omicidio di camorra - almeno stando alle modalità con cui è stato eseguito - sarebbe particolarmente preoccupante. Non abbiamo ancora chiara la situazione ma riponiamo piena fiducia con le forze dell'ordine con cui saremo in contatto per capire dinamica e motivazione di quanto accaduto». Lo dice il sindaco di Mugnano (Napoli), Luigi Sarnataro, in merito all'omicidio di questa sera

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agguato mortale a. Ucciso a colpi di pistola undi prodotti ittici, operante nel mercato di via Pietro Nenni. L'uomo, Giovanni Pianese, è stato colpito con un colpo alla testa ed è morto sul colpo.I fatti di sangue si sono verificati all'incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di Marano. Panico tra i passanti e residenti che hanno assistito all'efferato omicidio.