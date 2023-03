Marito e moglie uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco a Carovigno: la pista del duplice omicidio

Marito e moglie ammazzati in casa a colpi di arma da fuoco nelle campagne di Serranova, fra Brindisi e San Vito dei Normanni. Non si esclude la pista dell'omicidio-suicidio, ma per ora viene battuta la pista del duplice omicidio. Lui aveva 59 anni: il suo cadavere è stato trovato sulla soglia, lei ne aveva 53 e il corpo era sul letto: si cerca ancora l'arma del delitto.

A dare l'allarme è stato il fratello dell'uomo che non l'aveva più sentito: dopo averlo cercato al bar è andato nel casolare: in contrada Canali. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo, della sezione Rilievi e della compagnia di San Vito dei Normanni. Il coordinamento delle indagini è affidato al pubblico ministero della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio.