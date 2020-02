Accoltella a morte la madre e minaccia gli agenti a Bologna: fermato con lo spray urticante

Accoltella a morte la madre Bologna. Un sessantenne è stato arrestato con l'accusa di avere picchiato e ucciso la madre, nell'appartamento di edilizia popolare in via Nullo, nel quartiere Savena in periferia, dove entrambi abitavano. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di ieri e la donna, 86 anni, inizialmente ricoverata in ospedale con vari lividi e una ferita da arma da taglio all'addome, è deceduta durante la notte.

Bologna, uccide la madre a coltellate e lascia sul suo corpo un biglietto: «La odio»

I poliziotti, avvisati dai vicini, si sono trovati davanti l'uomo completamente ubriaco e ancora armato di coltello. Per arrestarlo hanno usato lo spray urticante.

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA