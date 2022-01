Licata, tre uomini uccisi in casa dopo lite in famiglia: killer in fuga

Triplice omicidio a Licata, in provincia di Agrigento. Tre uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri della compagnia che hanno allertato la Procura di Agrigento e che sono alla ricerca dell'omicida.

Omicidio a Licata, lite in famiglia

A quanto pare, ma le informazioni sono ancora frammentarie, vi sarebbe stata - all'interno di un appartamento - una lite in famiglia. Ed è proprio a margine della discussione che un uomo avrebbe estratto un'arma da fuoco uccidendo tre suoi familiari. L'assassino si è subito allontanato e, al momento, viene ricercato dai carabinieri che stanno rastrellando la zona e istituito posti di blocco.