Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite in strada

Tragedia nella notte vicino Imola, a Castel Del Rio (comune della vallata del Santerno), dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nei pressi di un campo sportivo. Il giovane - aggredito a morte poco prima della mezzanotte - è stato ucciso a coltellate e le ricerche dell'aggressore sono ancora in corso. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per chiarire quanto accaduto. In base a quanto si apprende, tutto sarebbe avvenuto dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. La vittima è stata soccorsa dal 118. Il fatto che operino i pm dei minori fa supporre che i primi sospetti si concentrino su qualcuno con meno di 18 anni.

La ricostruzione

In un parco giochi nei pressi di via Giovannini il 23enne morto, dalle prime informazioni italiano e residente in paese, è stato accoltellato a un fianco, nel corso di una lite con altri giovani. Sul posto anche il medico legale e la sezione scientifica dell'Arma oltre al nucleo investigativo. I primi sospetti si concentrano su un altro ragazzo, che vive in un paese vicino.

In aggiornamento