Strangolò la moglie di 23 anni davanti alla figlia: Roberto Lo Coco condannato all'ergastolo, aveva detto a Giulia Lazzari: «Copriti o ti uccido»

La Corte d'Assise del tribunale di Rovigo ha condannato all'ergastolo Roberto Lo Coco, l'uomo che l'8 ottobre 2019, all'età di 28 anni, aveva strangolato la moglie 23enne Giulia Lazzari nell'appartamento dove vivevano, ad Adria ( Rovigo). La giovane cameriera era rimasta nove giorni in coma, poi è morta. La Corte ha escluso la premeditazione ma non l'aggravante della presenza della figlia che aveva quattro anni. La coppia si stava separando. Lo Coco è già in carcere a Verona. All'epoca dei fatti era in cura per la tossicodipendenza da eroina e non ha mai negato di aver commesso il fatto.

APPROFONDIMENTI ADRIA Mamma strangolata sotto gli occhi della figlia. Lo Coco non ricorda ADRIA Strangolò la moglie di 23 anni davanti alla figlia, ergastolo... ROVIGO PAY «Roberto devastato dallo droga» ROVIGO Aperto il processo a Roberto Lo Coco: strangolò la giovane...

© RIPRODUZIONE RISERVATA