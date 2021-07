Elba, finge incidente domestico e uccide la moglie: «Presa a bastonate». Risolto il giallo di Portoferraio

Martedì 6 Luglio 2021, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:25

Un omicidio, non un incidente domestico. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sulla morte di Silvia Del Signore all'isola d'Elba avvenuta lo scorso primo maggio. Ad ucciderla sarebbe stato il marito, Mohamed Saif, 45enne originario del Marocco che lavora come carpentiere saltuario. Oggi i militari dell'Arma hanno dato esecuzione oggi all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno. E Saif è stato condotto nel carcere di Livorno.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, incidente alla Farnesina: morto un ragazzo di 28 anni ABRUZZO Il quad si ribalta, batte la testa e muore operaio della Magneti... LO SCHIANTO Foto UMBRIA PAY Coppia perugina fuori strada con la moto LATINA Maxi scooter contro un tir PERSONE Foto PODCASTascolta Saman Abbas, le altre e gli altri: storie di matrimoni combinati

Coppia perugina fuori strada con la moto, lui guidava drogato

Le indagini

Una vita difficile quella della 59enne, da tempo seguita dai servizi sociali. Silvia Del Signore è morta il primo maggio scorso alla periferia di Portoferraio. La donna era stata trovata in bagno, riversa sul pavimento. Tutto lasciava pensare che si trattasse di una tragica fatalità, un incidente domestico. Invece non era così. Nel corso del sopralluogo e delle altre attività investigative immediatamente svolte sul posto, i carabinieri della Compagnia elbana avevano acquisito elementi che facevano sospettare circa l'esatta dinamica del tragico evento.

Maxi scooter contro un tir sull'Appia a Tor Tre Ponti, la vittima è Fabio Fiorio, aveva 50 anni

Come è morta

Silvia Del Signore è morta per la rottura traumatica della milza. È questo il risultato dell'autopsia. Almeno dal 2016 Silvia Del Signore è stata vittima di maltrattamenti da parte del marito. Quest'ultimo non solo la sottoponeva «ad un regime di vita insostenibile e penoso», come scrive il Gip nel capo d'imputazione contestato a Saif, «ma in più occasioni usava violenza fisica nei suoi confronti».

Vieste, morta in mare una bambina di 12 anni: trascinata dalla corrente mentre faceva il bagno con i cuginetti

Calci, pugni e bastonate

È stato il marito Mohamed Saif a uccidere la moglie. Dopo l'ennesima lite, il 1° maggio scorso l'ha colpita ripetutamente con calci, pugni e persino con un bastone la donna, provocandole la rottura della milza e, di conseguenza, il decesso. Il tutto per futili motivi. Il marito non esito neppure a dare l'allarme, sostenendo che la moglie era morta per una tragica fatalità mentre era da sola in bagno. Una versione smontata dall'autopsia e dalle altre indagini dei militari dell'Arma. Mohamed Saif però non ha confessato di essere l'autore dell'omicidio.