Omicidio di Sharon, la bimba di 18 mesi di Como, l'ex compagno della mamma confessa: «Ho abusato di lei e poi l'ho uccisa a botte»

Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ha confessato l'omicidio della bimba di 18 mesi, Sharon, morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). L'ex compagno della madre, arrestato nei giorni successivi alla tragedia, questa mattina interrogato dal pm Antonia Pavan ha reso una confessione piena e terribile: «Sì, ho abusato di lei poi l'ho picchiata fino a ucciderla» ha ammesso. Il giovane era stato arrestato per morte come conseguenza di maltrattamenti in famiglia, contestazione modificata nei giorni scorsi, all'esito dell'autopsia, in omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale ai danni di una bambina.

APPROFONDIMENTI LA RICOSTRUZIONE Denise Pipitone, tutte le tappe: dalla scomparsa nel 2004... INGHILTERRA Bimba di 20 mesi viene lasciata morire di fame dalle madre partita... CONVALIDA FERMO Uccide la figlia di 2 anni, sotto choc la mamma:...

Omicidio Sharon, si aggravano le accuse per il padre: ora è accusato di violenza sessuale

Como, bimba di 18 mesi morta in casa: arrestato il compagno della madre. «L'ha violentata e picchiata»

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA