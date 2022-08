Lunedì 1 Agosto 2022, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 20:31

Per riuscire ad avere un posto in prima fila sulla spiaggia le persone sono disposte a ricorrere a qualsiasi stratagemma. A Solanas, in provincia di Cagliari, c'è chi lascia l'ombrellone dalla sera prima bloccato sulla sabbia così da trovarsi il giorno dopo di fronte al mare. Il video girato su Tiktok da carcagliofamily è diventato virale. «Vi faccio vedere cosa fa la gente maleducata la mare», si sente mentre riprende gli ombrelloni vuoti in spiaggia alle 8.00 del mattino.

San Teodoro, multa del parcheggio spostata per farla pagare ad altri

Ombrelloni lasciati in spiaggia, la denuncia

Il "trucco" è risaputo. E non accade solo in Sardegna. «La gente piazza gli ombrelloni dalla notte precedente in prima fila - spiega la Tiktoker durante il filmato -, così chi viene la mattina presto trova tutto occupato e se ne deve andare dietro». Un comportamento che infastidisce. «Lo so che non sono i problemi seri della vita, ma questa gente è maleducata».

Il "recinto" di ascugamani

Quello degli ombrelloni lasciati in spiaggia non è l'unico modo per avere un posto riservato al mare. «Un altro è quello di mettere gli asciugamani in cerchio così da delimitare una zona e non far entrare nessuno», spiega in un altro video pubblicato su TikTok Francesca della carcagliofamily.

Le reazioni social

«Per legge non possono farlo», gli fanno notare molti utenti. E c'è chi la spinge a sentire le forze dell'ordine. «Chiama i vigili... vengono a rimuovere tutto...». Non tutti, però, sono d'accordo. «Ma se è una spiaggia enorme...», fa notare un'utente. Ci sono alcuni che sono contrari alla denuncia. «Il problema quale è? Alzarsi presto e prendere il posto si può fare... basta volere», scrive Simona. Non, però, se si lasciano dalla sera prima. Ma c'è anchi chi ricorre a una soluzione meno diplomatica. «Basta spostarli e farli volare da un altra parte come faccio io 😂la spiaggia non ammette prenotazioni».

La spiaggia con l'acqua cristallina

Tra le spiagge della Sardegna, quella di Solanas ha sabbia grossa e chiara. E una fitta vegetazione che arriva quasi fino alla sabbia. Si trova a sud est dell'isola, anche la località turistica è molto frequentata. Nota inoltre la piccola duna che si trova ai piedi di Capo Boi.