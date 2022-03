Oligarchi russi, ecco le ville da sogno in Italia: bunker, piste per i jet e strade private

Piste d'atterraggio per i jet privati, bunker sotterranei, spa, giardini ottocenteschi. E c'è chi ha provato anche costruire strade ex novo per accedere direttamente al mare senza essere disturbato. Sono tante le proprietà milionarie degli oligarchi russi presenti sul territorio italiano messe ora a rischio dalle e sanzioni europee dopo l'invasione dell'Ucraina.Tesori dal valore inestimabile: ville da sogno in riva al lago di Como o alle acque cristalline della Costa Smeralda, arroccate sulle calette della Liguria o immerse nel verde della Toscana. Acquistate a cifre da record e ristrutturate secondo i desideri (e i capricci) dei proprietari milionari. Che fine faranno ora? Il congelamento, infatti, comporta il blocco preventivo della fruizione del bene, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche. Ecco alcune tra le ville più suggestive.

Villa Maramozza

Nel settore immobiliare la chiamano "la villa più bella d’Italia". Sicuramente è tra le più costose in Europa: un gioiellino a picco sulla Caletta di Lerici, di quasi 1.200 metri quadrati più altri circa 30mila di bosco, con piscina, campo da tennis, discese private in spiaggia. Villa Maramozza venne acquistata per quindici milioni di euro dal magnate russo Alisher Burkhanovich Usmanov (65 anni, un patrimonio di 18. 8 miliardi di dollari, e al numero 106 della classica di Forbes dei più ricchi al mondo) ben 4 anni fa. E da allora è ancora in ristrutturazione. Ha un seminterrato di oltre duecento metri quadrati dove ci verrà realizzata - con tutta probabilità - una spa. Quattordici camere da letto, dieci bagni, balconi, terrazzi in marmo di Pietra del Cardoso, una biblioteca, la zona pranzo, un bosco infinito e una zona per far atterrare gli elicotteri. Ovviamente ha anche una piscina vista mare e un campo da tennis in cima alla proprietà. Per andare in spiaggia, nel caso, ci sono anche due discese private che conducono direttamente agli scali, passando attraverso una cabina a due stanze.

«L'immobile - come si legge sul sito del Gruppo Dedalo SGI - è stato sottoposto a un ambizioso e intenso intervento di ristrutturazione di 20 milioni di euro circa. La consegna dei lavori è prevista per la primavera del 2022». Ma il magnate, a cui è già stata sequestrata un'altra dimora paradisiaca in Sardegna, ad Arzachena, probabilmente non potrà metterci più piede. Il nome di Usmanov, collegato a Villa Maramozza, ha fatto circolare l'ipotesi di un immediato sequestro.

Villa Rudas

Per i pesaresi resta Villa Rudas ma dal 2009 è di proprietà di Valentina Matvienko, capo del Consiglio della Federazione russa, ossia della camera alta del Parlamento russo. Colei che ha firmato i decreti per dare inizio alla guerra in Ucraina. La chiamano la zarina di Pesaro perché è la prima milionaria ad essere arrivata anni fa nelle Marche, città che poi avrebbe ospitato diversi altri magnati russi. Nell'estate del 2009 acquistò la prestigiosa villa frequentata soprattutto dal figlio Sergey. La villa della famiglia Matvienko, di 774 metri quadri, sorge su 26 ettari di terreno, interessando 650 metri di costa. Ha una piscina di almeno 20 metri. Nonostante il suo nome compaia sulla famosa black list Ue, non si sa ancora bene se Valentina Matvienko o chi per lei potrà o meno godersi la sua amata villa in Italia, visto che sarebbe, ma il condizionale è d'obbligo, intestata a una società italiana il cui proprietario è anonimo.

Per alcune estati - come ricorda Repubblica - la villa dei Matvienko è stata usata dal figlio Sergey, giovane capace di muoversi tra banche e società finanziarie. Il figlio della zarina si era fatto autorizzare la realizzazione di una strada che dalla villa portava alla spiaggia e, soprattutto, la costruzione di un piazzale da usare come eliporto. Uno scempio ambientale in grado di far saltare sulla sedia mezza città. Ne seguì uno scandalo, il blocco delle opere e i Matvienko piuttosto contrariati.

Villa Lazzareschi

La villa seicentesca in provincia di Lucca è stata acquistata nel 2018 per tre milioni di euro da Oleg Savchenko, uomo d'affari e membro della Duma di Stato. Sorge al culmine di un poggio a cui si accede da un viale alberato che conduce a un maestoso cancello settecentesco. La villa è stata per circa cinque secoli di proprietà della famiglia Pagnini, un casato citato già nel XIV secolo e denominata - assieme al giardino e ad altre proprietà - La casa grande di Camigliano. Fu poi acquistata a cavallo degli anni '80 da Renato Lazzareschi, imprenditore calzaturiero capannorese il cui nome rimasto associato alla dimora storica. Passata poi alla famiglia del figlio Guglielmo la cessione al magnate russo sarebbe stata perfezionata circa 2 anni fa. La villa è posta al culmine del poggio alle cui spalle sono collocati numerosi annessi agricoli. L'accesso a monte è segnato da un viale alberato che conduce ad un maestoso cancello settecentesco, incorniciato dalle due palazzine gemelle della limonaia. E' stata completamente restaurata sia negli interni, sia esternamente, ultimando il recupero del giardino secondo il disegno ottocentesco.