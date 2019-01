Olbia: incendia auto e piazza finto ordigno, arrestato

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e della Compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, nei confronti di A.M., 64enne tempiese, con l'accusa di incendio e minaccia aggravata.La notte del 14 dicembre scorso, ad Olbia, ignoti hanno appiccato un incendio ad un'auto parcheggiata in via Wagner, collocando un ordigno esplosivo nei pressi dell'abitazione vicina.





GLI INTERVENTI

L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme ed evitare che si propagassero alle abitazioni ed ad altre auto. I Carabinieri del Reparto Territoriale, subito intervenuti con l'artificiere del Comando Provinciale di Sassari, hanno prima evacuato le famiglie delle abitazioni limitrofe e successivamente disattivato l'ordigno che, in realtà, è risultato essere assolutamente innocuo, in quanto finto, ma ben realizzato.Il finto ordigno, che sembrava un candelotto di dinamite, era costituito da un bastoncino di legno avvolto nella carta stagnola con dei fili elettrici che uscivano e si collegavano ad una batteria come se avesse un innesco.

