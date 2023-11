Un nuovo modello di cabina fototessera, si chiama "Icona"

Che faccia ha un’icona? Dedem e Pininfarina presentano in anteprima nazionale la nuova cabina fototessera, Icona. La “scatola magica” che – antenata del selfie - da 61 anni fotografa le facce di tutti gli italiani, racconta l’evolversi dei costumi e della società ed è parte integrante della nostra geografia urbana, cambia le sue forme e ne affida il design a Pininfarina, all’insegna di una sinergia che celebra il made in Italy.

3600 macchine distribuite su tutto il territorio italiano, oltre 10 milioni di fototessere stampate ogni anno, il Gruppo Dedem Spa - che nel 1962 installò la prima cabina fototessera italiana – ha scelto Pininfarina per dare forma alla nuova cabina. Linee contemporanee e senza tempo, che trattengono la tradizione di un oggetto già iconico e lo traghettano nel futuro, sempre in equilibrio tra tradizione e progresso.

Pininfarina ha definito uno stile unico e funzionale per le nuove cabine Dedem, prestando attenzione a tre aspetti principali: esperienza utente semplice ed immediata, adattabilità a contesti urbani diversi e accessibilità. Realizzata in acciaio inox e con materiali innovativi stampati in 3D, la nuova cabina fototessere free-standing è il risultato dell’intersezione di tre volumi, che conferiscono una sensazione di slancio e leggerezza alla struttura e allo stesso tempo ne permettono la personalizzazione e l’integrazione armoniosa sia in spazi interni che esterni. L’interno è caratterizzato da diversi elementi che migliorano l’esperienza, come ad esempio lo specchio a tutta parete che restituisce una sensazione di ampiezza dello spazio e comfort, le tende che scendono dall’alto automaticamente e le luci che si accendono quando viene rilevata la presenza di una persona all’interno dello spazio. L’interfaccia utente è stata totalmente ridisegnata e digitalizzata per essere più intuitiva e user friendly: i nuovi schermi touch screen sostituiscono i tasti fisici garantendo un flusso di navigazione veloce ed intuitivo, a partire dalla selezione del prodotto desiderato (foto per documenti o scatti FUN con diversi temi selezionabili), fino al pagamento. Infine, la seduta reclinabile a scomparsa e l’assenza di pavimento e di entrambe le pareti laterali rendono la cabina accessibile e inclusiva.

“La storia di Dedem è una piccola, grande storia italiana di identità, tenacia ed eccellenza. Dal bianco e nero al colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer – spiega Alberto Rizzi, AD del Gruppo -, Dedem e le sue cabine hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino. Di installazione in installazione siamo cresciuti ogni anno, mantenendo saldi i valori del made in Italy e di un’azienda fatta innanzitutto delle sue persone e del loro know how.

Ora, a un passo dalla quotazione in borsa, celebriamo i molti traguardi del Gruppo, dando un volto rinnovato alla nostra cabina, l’oggetto che più di ogni altro ci rappresenta. Non potevamo che farlo affidandoci a una realtà quale Pininfarina, punta di diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo“.

“Pininfarina ha dato vita a molte icone entrate nella storia dell’auto e non solo. Con Icona, Pininfarina ha lavorato sulla ridefinizione stilistica di un oggetto simbolico quale la cabina per fototessere, ma anche sulla sua funzionalità e sull’esperienza utente. Oggi siamo orgogliosi di firmare il design di una nuova icona, che sarà utilizzata da tantissimi italiani”, dice Silvio Pietro Angori, AD di Pininfarina.

Dall’inizio del 2024, delle 150 nuove cabine fototessera prodotte ogni anno per l’interno 70 saranno il nuovo modello Pininfarina e verranno installate nei più esclusivi centri commerciali d’Italia.

DEDEM

Il Gruppo Dedem, fondato nel 1962, è leader italiano nel settore dell’automazione per macchine vending non alimentari sia in ambito B2B che B2C, con un team di 500 persone impegnate nella fabbrica, dei quali oltre 200 tecnici, informatici e programmatori, distribuiti sul territorio nazionale e specializzati nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento di macchine automatiche. In particolare, Dedem è specializzata nel vending di fototessere, foto divertimento e altri servizi di stampa digitale sia in Italia sia in Spagna. È, inoltre, il principale operatore in Italia nell’installazione e gestione di spazi ludici per bambini nei centri commerciali. È attivo nella commercializzazione e prototipazione di stampanti 3D e nella fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparati informatici. Negli ultimi mesi il Gruppo è particolarmente impegnato nello sviluppo della business unit ICT.

PININFARINA

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua straordinaria capacità di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930, Pininfarina si è trasformata da azienda artigianale in Gruppo di servizi internazionale, massima espressione dello stile automobilistico e realtà consolidata nel design industriale ed esperienziale, nell’architettura, nella nautica e nella mobilità oltre l’automotive. Un gruppo che impiega 500 persone, con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato in Borsa dal 1986. Nel corso di nove decenni, Pininfarina ha sviluppato più di 1300 progetti automotive e mobility e oltre 650 progetti in ambito product design e architettura, ricevendo più di 70 premi internazionali di design negli ultimi dieci anni.