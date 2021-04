Nuovo decreto, visite a parenti e amici: dall'1 maggio possibile in quattro adulti più minori. Da metà giugno niente limiti (tranne in zona rossa)

Dal 26 aprile con la riapparizione della fascia gialla tornerà ad essere più facile incontrare persone soprattutto all'aperto. Per visitare amici e parenti al chiuso occorrerà invece aspettare il primo maggio. Da questa data e fino al 15 giugno 2021 il decreto che sta per essere varato dal governo prevede quanto segue: «Nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone, oltre ai minorenni».

Dal 16 giugno non ci sarà alcuna limitazione ad eccezione delle eventuali Regioni in fascia rossa.

Quindi è bene ripeterlo con parole semplicissime: in fascia gialla si può andare a far visita a amici e parenti, anche in quattro adulti più minorenni; in fascia arancione si possono effettuare le visite ma solo nell'ambito del territorio del proprio comune di residenza. Questi limiti cadranno dal 15 giugno tranne che per i territori che a quella data risulteranno "rossi".

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

