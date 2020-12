Toscana, Valle d'Aosta, Campania e provincia autonoma di Bolzano passeranno alla zona gialla domenica 20 dicembre. L'Abruzzo resterà l'unica regione d'Italia in zona arancione. Oggi il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze: il passaggio al giallo avverrà per scadenza dell'ordinanza vigente.

Alla decisione erano appesi centinaia di migliaia di italiani lontani dalle loro famiglie per lavoro o altri motivi, desiderosi di far ritorno a casa prima del blocco agli spostamenti che scatterà del 21. Con il passaggio al giallo avranno la possibilità di farlo, ma solo nella giornata di domenica 20 dicembre. In ogni caso, la permanenza in giallo di Toscana, Valle d'Aosta, Campania e provincia autonoma di Bolzano durerà poco: dal 24, infatti, diventeranno zona rossa come tutto il resto d'Italia, come previsto dal decreto Natale che il governo dovrebbe varare in serata. Il decreto prevede l'alternanza tra rosso e arancione fino al 6 gennaio: rosso nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri.

Gli spostamenti ammessi dal 21 dicembre

A partire dal 21 dicembre sarà possibile spostarsi tra Regioni se si è in grado di autocertificare lo spostamento con valide motivazioni. Non solo le ormai "classiche" studio, lavoro e salute. Tra le necessità considerate accettabili rientra tutta una serie di casistiche che vanno dal ricongiungersi con il proprio coniuge nella casa di dimora abituale (anche se non è la residenza designata) o, nel caso di genitori separati, raggiungere il figlio minorenne affidato all'ex coniuge (ovviamente tenendo conto degli impegni rispettivamente presi in fase di separazione).

