Lunedì 3 Giugno 2024, 12:46

Nuove parole entrano nel dizionario italiani: "bromance", che è il rapporto di profonda amicizia tra due uomini senza implicazioni erotiche, ma anche "hustle culture", cioè cultura che esalta l'iperattivismo, la frenesia lavorativa. E poi "killare" che nel gergo dei videogiochi, vuol dire uccidere un nemico e ancora: "permacrisi" con cui si intende una crisi permanente, contrassegnata da ripetuti stati di emergenza. Il mondo del lavoro in trasformazione ha famigliarizzato con il "quiet quitting", che è un rallentamento dei ritmi di lavoro attuato dal dipendente che decide di svolgere non più delle mansioni previste dal contratto. Entra nelle pagine del vocabolario anche la "retronimia" che è la tendenza a formare neologismi per designare oggetti o concetti già esistenti.

Bromance e killare: le nuove parole che entrano nel dizionario italiano. Ecco i significati e gli usi

Sono solo alcune delle nuove parole registrate dal «DISC - Dizionario Italiano Sabatini Coletti» nella nuova edizione cartacea pubblicata ora da Hoepli, che permette di rivolgersi a un pubblico più ampio, rispondendo in particolare alle richieste del mondo della scuola e della ricerca, dove è diventato negli anni un testo non solo di consultazione ma anche di studio.

Dal 1997 dirigono il progetto il linguista, filologo e lessicografo Francesco Sabatini, professore emerito dell'Università degli Studi Roma Tre, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, il linguista e lessicografo Vittorio Coletti, accademico della Crusca e professore emerito dell'Università di Genova, e, dal 2022, la linguista e lessicografa Manuela Manfredini, professoressa dell'Università degli Studi di Genova.

La nuova edizione conferma le principali caratteristiche di questo vocabolario: prima di tutto, la sua originalità nel trattamento dei verbi secondo la grammatica valenziale; poi, la trattazione ampia e approfondita delle parole grammaticali e del lessico della linguistica, che ne fa un vero e proprio "grammabolario".

Ci sono poi alcune novità, tra cui: un lemmario aggiornato, con l'aggiunta di numerosi neologismi, in gran parte già passati al vaglio della Consulenza dell'Accademia della Crusca; l'aggiunta, per ciascun sostantivo e aggettivo messi a lemma, e precedentemente indicati solo al maschile, della corrispettiva forma femminile (infermiere, infermiera; ristoratore, ristoratrice; sindaco, sindaca) e la presenza, in parecchi casi, di voci femminili autonome.