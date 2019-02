Allarme in Europa per una nuova droga killer. Si tratta di una nuova «miscela psicoattiva altamente tossica» sequestrata per la prima volta dagli investigatori del Nas. È simile all'eroina sintetica, ma molto più economica e letale. Tanto che i 20 grammi scoperti sarebbero stati sufficienti per fabbricare ben 20.000 dosi e lo stesso contatto attraverso la pelle può provocare intossicazione.

Ultimo aggiornamento: 12:57

