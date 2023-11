Nuda al ristorante Cormorano a Milano, la donna era rimasta in bagno 4 ore ma non ricorda nulla. Si indaga per violenza sessuale, cosa sappiamo

È andata in bagno più volte, in un'occasione anche insieme a un amico. Ma continua a non ricordare nulla la 31enne che all'alba di sabato si è svegliata nuda chiusa dentro a un ristorante in corso Sempione a Milano, dopo una festa con amici ed ex colleghi. L'ipotesi è che sia stata violentata. Le telecamere di sorveglianza presenti nel locale esaminate dai Carabinieri, come riportano anche alcuni quotidiani, l'hanno ripresa entrare in bagno più volte, in un'occasione, non l'ultima, anche insieme a un amico.

L'ultima volta in bagno e il risveglio la mattina successiva

Poco prima che la festa finisse, intorno all'una, la donna è stata immortalata nuovamente mentre raggiungeva la toilette da sola, per poi uscire soltanto quattro ore dopo.

Spariti vestiti e borsetta

Era vestita solo con un cappotto che le copriva la parte superiore del corpo e una tovaglia annodata a mò di pareo la donna che la scorsa notte, a Milano, è apparsa ai soccorritori alla finestra del ristorante 'Il Cormoranò, dove intorno alle 5 si è svegliata nuda e chiusa dentro il locale, ore dopo la fine di una festa. La 31enne, che presentava ecchimosi alle gambe e dolore al basso ventre, ha chiamato aiuto con il telefono fisso trovato alla cassa ed è stata liberata dai carabinieri e trasportata in ospedale, senza ricordare nulla, in stato di forte agitazione per il sospetto di essere stata vittima di una violenza sessuale. Secondo quanto appreso dall'ANSA, tutti o parte dei suoi vestiti e la sua borsetta con il cellulare non sono ancora stati trovati. La ragazza infatti, dopo aver chiesto aiuto, si sarebbe vestita con l'unica cosa rimastale, il cappotto. Il particolare, unito ai segni di violenza fisica, avvalorerebbe l'ipotesi di un'aggressione. Il 118 l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, specializzata in reati sessuali, in codice verde, per gli accertamenti del caso. Indagano i Carabinieri. I titolari: siamo sorpresi «Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro». È quanto riferiscono i titolari de 'Il Cormoranò. Il locale, un ristorante con doppio ingresso e otto finestre sia su corso Sempione sia su via Poliziano, è molto grande, e presenta un salone privato al seminterrato dove ieri sera si è svolta la festa, organizzata dal titolare di un noto locale del capoluogo. Un compleanno che è terminato verso l'una. «Noi abbiamo chiuso normalmente», hanno ribadito i ristoratori.