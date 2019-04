Nozze in divisa per Rosa Maria e Lorella della marina militare italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze con tanto di sfilata finale sotto il tunnel di spade degli ufficiali: Rosa Maria e Lorella, della Marina Militare italiana, si sono unite civilmente a La Spezia.Come riportano il sito gay.it e il profilo Facebook "I sentinelli di Milano", le due donne hanno invitato amici e colleghi della Marina per il loro matrimonio in divisa terminato con il lancio di chicchi di riso e petali di fiori.Di recente uomini appartenenti alla Marina militare, e anche ad altre armi e di forze dell'ordine, si sono sposati con il compagno, ma quello di Rosa Maria e Lorella rappresenta il primo matrominio fra donne che appartengono alla Marina.