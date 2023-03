A Roma l’Azerbaigian festeggia il Novruz, il capodanno persiano: ecco in cosa consiste

Esattamente alle 22:24 e 28 secondi ora italiana di lunedì 20 marzo è cominciato l’anno persiano 1402. Il Nowruz, questo il nome del capodanno persiano, celebra il rinnovamento del mondo quando la luce prevale sulle tenebre.

Oltre a rappresentare la data di inizio del calendario persiano, il Nowruz viene anche festeggiato come data di inizio della primavera. E Novruz (così il nome in azero) è una delle festività più importanti anche per l’Azerbaigian. Corrispondente all’equinozio di primavera, segna il passaggio al nuovo anno: momento di rinascita e purificazione.

In Azerbaigian la preparazione per il Novruz inizia un mese prima, celebrando i Charshanba. Ogni martedì viene dedicato ad un elemento, ovvero acqua, fuoco, vento e terra. Il Novruz è la festa degli affetti, in cui le famiglie si riuniscono, condividendo cibo e tradizioni, come quella di disporre sul tavolo sette varietà di cibo il cui nome inizia con la lettera “S”, come il samani che sono germogli verdi di grano. Nel 2009 il Novruz è stato inserito nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Per festeggiare questa data la comunità azerbaigiana a Roma si è riunita nella sede del Centro Culturale dell’Azerbaigian dove, l’ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, ha organizzato una festa, che ha riunito connazionali e cari amici del Paese. Per l’occasione sono stati serviti i cibi tradizionali, come il Plov, accompagnato da carne, frutta secca, castagne e spezie, il pilaf e pollo con patate. Non sono mancati dolci tipici, come i paklava, cioccolata, te’ e la tradizionale battaglia delle uova dipinte. A fare da sfondo alla festa, abiti tradizionali e danze. La giornata è stata aperta dai saluti dell’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, e da un video augurale del Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, che si è rivolto anche ai connazionali del Karabakh. Presente alla festività anche l’ambasciatore dell’Azerbaigian presso la Santa Sede, Ilgar Mukhtarov.