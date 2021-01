Venezia: nonno ruba cioccolata da regalare ai nipoti, i Carabinieri non lo denunciano e pagano al posto suo

Di fronte al furto di barrette di cioccolata da parte di un nonno, i Carabinieri di Mirano (Venezia) non se la sono sentita di mettere mano al verbale per la denuncia penale. I militari hanno bensì deciso di mettere mano al loro portafogli per pagare la merce appena rubata dall'anziano fra gli scaffali del Discount con lo scopo di fare un regalo ai suoi nipoti.

APPROFONDIMENTI IL TRAFFICO Moto rubate nei container pronte per essere spedite in Africa.... LA STORIA Il tassista aiutava gli ebrei a salvarsi in Vaticano, dalla finestra... VENEZIA Chioggia, addio a Gianluca: il 18enne stroncato da un tumore osseo in...

Il tassista aiutava gli ebrei a salvarsi in Vaticano, dalla finestra di casa sua al Passetto di Borgo

È piena mattina, tra poco l'uomo deve andare a riprendere a scuola i nipoti e pensa di far loro una dolce sorpresa, facendosi trovare con le tasche piene di barrette dell'adorata cioccolata. Peccato che la sorpresa diviene amara per lui, quando viene pizzicato dalla sicurezza del supermercato dopo aver oltrepassato le casse, senza aver pagato i dolciumi.

I Carabinieri della Stazione sono di pattuglia sul territorio e giungono al Prix di via Pertini in pochi minuti. Acquisite le testimonianze e chiariti i contorni della vicenda, appare evidente che aldilà della costernazione dell'uomo (che ambiva solo al sorriso dei nipotini) da una parte ed alla volontà dei responsabili del supermercato di non presentare la denuncia per furto dall'altra, la vicenda è di una umanità che non può essere riassunta in nessun verbale. Ai Carabinieri viene spontaneo pagare la cioccolata per i nipoti dell'uomo, invitandolo comunque a non ripetere il gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA