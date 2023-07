Parte un colpo di pistola al nonno, bambino di 18 mesi ferito gravemente a Napoli: operato nella notte, rimosso il proiettile

Tragedia a Napoli: un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dal nonno. Il fatto è avvenuto a Pomigliano d'Arco. Il bambino è stato portato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverato in terapia intensiva.

Usa, bimbo di due anni spara e uccide la madre collegata in Zoom con i colleghi: la pistola era nel suo zainetto

Roma, il nonno spara al nipote: «Sono inciampato, così è partito il colpo». Per il piccolo morte cerebrale

La prognosi è riservata.

LA DINAMICA

Il bimbo è stato sottoposto in nottata a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e le prossime 24-48 ore, secondo i medici che lo hanno in cura, saranno decisive. L'intervento è tecnicamente riuscito e il proiettile è stato rimosso. Il piccolo è al momento ricoverato in rianimazione, affidato alle cure del direttore dell'Unità operativa, il dottor Geremia Zito Marinosci, e del personale della terapia intensiva. La posizione del nonno è al vaglio degli investigatori, anche se al momento non ci sono dubbi sulla natura accidentale dell'episodio.