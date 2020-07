Noemi, condannati a 18 e 14 anni i sicari che spararono in strada a Napoli colpendo la bimba

Diciotto anni di reclusione ad Armando Del Re e 14 anni a suo fratello Antonio, ritenuti responsabili dell'agguato a colpi di pistola esplosi tra la folla, avvenuto il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, a Napoli. È la decisione del gup di Napoli Vincenzo Caputo (24esima sezione penale), al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Nel raid venne anche gravemente ferita Noemi, una bimba che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, e la nonna. Vero obiettivo del raid era Salvatore Nurcaro, ritenuto un esponente di un clan loro rivale, anch'egli rimasto gravemente ferito. Al termine della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli. Noemi rimase ricoverata in ospedale per molti giorni in pericolo di vita.

Fisco e tasse, Catalfo: «Altre 18 settimane di Cig e blocco dei licenziamenti»



Noemi, parlano i genitori

Bimbo morto nel pozzo, Stefano era un baby-calciatore premiato per il fair play. Si indaga per omicidio colposo



Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA