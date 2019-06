Noemi, la bimba presto dimessa: sogna di incontrare Mahmood

Noemi, la bambina che lo scorso 3 maggio è stata colpita da un proiettile a Napoli nel corso di una sparatoria, si prepara a tornare a casa. Una volta rientrata tra le mura domestiche sarà seguita dagli specialisti per l'assistenza domiciliare messi a disposizione dall'Asl Napoli 1. «Sono stato a trovarla un paio di giorni fa - racconta l'avvocato dei genitori Angelo Pisani - e canticchiava la canzone che ha vinto Sanremo: "Soldi". Mi ha detto che le piacerebbe molto cantarla con Mahmood e sarebbe molto felice se lui andasse a trovarla in ospedale».

«La famiglia - continua l'avvocato Pisani - è grata ai medici del Santobono per il grande impegno e per essere riusciti a salvare Noemi. Ora la bimba sta molto meglio, porta il busto ma cammina, mangia e gioca e i familiari hanno richiesto la dimissione per riportarla pian piano alla normalità della sua casa, della sua stanzetta, dei giochi con la sorella e i cuginetti». Il Santobono ha preso in esame la richiesta e ha previsto una tac per i prossimi giorni, per decidere in base ai risultati, le dimissioni della bambina.



