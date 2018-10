No Tav, 16 manifestanti condannati per i tafferugli in valle di Susa

Si è chiuso con 16 condanne e 3 assoluzioni il processo a Torino il processo ad attivisti No Tav, per tafferugli con le forze dell'ordine scoppiati il 28 giugno 2015 durante una manifestazione in valle di Susa. L'ammontare complessivo delle pene inflitte dal tribunale si aggira intorno ai 30 anni di reclusione. Il pubblico ministero Antonio Rinaudo ne aveva chiesti circa 70.



La condanna più alta è di 3 anni, 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione, storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno, 8 mesi e 10 giorni. Un'altra esponente di lungo corso del movimento, Marisa Meyer, è stata assolta. «Le richieste del pm sono state praticamente dimezzate ma rispetto all'entità dei fatti rimangono alte. Sicuramente faremo ricorso», ha dichiarato l'avvocato Emanuele D'Amico, uno dei difensori dei No Tav.

