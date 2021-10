No pass a Milano, la manifestazione in diretta: migliaia in strada e carica della polizia: due arresti e una ragazza ferita Diretta

Sabato 16 Ottobre 2021, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 20:48

Il corteo No Green pass a Milano sta marciando nel centro della città. In un primo momento, sembrava che l'obiettivo della manifestazione fosse la sede della Rai, in corso Sempione. Ma il corteo ha cambiato continuamente direzione. «Oggi vi facciamo impazzire»: è questo infatti è uno degli slogan urlati dai manifestanti rivolgendosi agli agenti in tenuta antisommossa, che devono cambiare continuamente posizionamento a causa dei loro spostamenti improvvisi. La polizia ha eseguito una carica contro i manifestanti che stavano tentando di sfondare il blocco dirigendosi verso punti 'sensibil' nei pressi di via Visconti di Modrone. Il corteo si stava avvicinando alla sede della Cgil a Milano e al momento si trova in via Borgogna, non lontano dalla sede della prefettura. Due ragazzi sono stati fermati e una ragazza è rimasta ferita alla testa. «Ridateci il ragazzo», chiedono i manifestanti dalla testa del corteo che hanno visto gli arresti.

Anarchici tra i manifestanti

Una centinaio di esponenti dell'area anarchica, in particolare quelli del Telos di Saronno (Varese), hanno cercato di prendere la testa del corteo, che conta la presenza di migliaia di persone. Gli anarchici hanno tentato sui bastioni di Porta Volta di far deviare tutto il serpentone verso la stazione Centrale ma non sono stati seguiti dal resto dei manifestanti.

Il percorso

l corteo sta attraversando le vie della città creando numerosi disagi al traffico visto che la trattativa per un percorso autorizzato tentata in questura ieri è fallita, dopo che i manifestanti avevano chiesto la revoca dei Daspo già emessi nelle precedenti occasione. È questo infatti il 13/o corteo No Green Pass che si svolge a Milano, ed è decisamente più partecipato rispetto ai precedenti visto che la coda è distante alcuni chilometri dal gruppo di testa che sta per arrivare a Porta Nuova. Sempre controllati dalle forze dell'ordine, i manifestanti stanno percorrendo i viali della circonvallazione interna della città, bloccando le macchine e invitando gli automobilisti fermi a partecipare alla protesta. Deviato anche il traffico dei mezzi di superficie.