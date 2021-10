No Green pass a Milano, 3.000 alla manifestazione: ora l'obiettivo è la sede Rai

Sabato 16 Ottobre 2021, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 18:43

Il corteo No Green pass a Milano sta marciando da piazza Fontana dirette verso piazza Duomo al grido di «Libertà». La sede della Rai, in corso Sempione, sembra essere l'obiettivo della manifestazione, che sta sfilando con tanto di fumogeni per le vie del centro, tra turisti e cittadini in Duomo per lo shopping. Molti gli striscioni e i cartelli contro il sindacato. «Landini babbeo il popolo in corteo», «Cgil Cisl e Uil i fascisti siete voi», «Solidali con i portuali di Trieste» sono solo alcuni degli slogan nel corso del tredicesimo sabato di agitazione.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITAZIONE A Roma la manifestazione della Cgil ROMA Video IL CASO Foto LA GIORNATA Capitale blindata CRONACA Green Pass, a Trieste insulti ai giornalisti IL CASO Green pass e lavoro, lo strano picco di malati

Manifestazione Cgil, Conte: «Festa democratica senza colore politico»

Il corteo sta percorrendo corso Venezia, tenuto sotto controllo a distanza dalle forze dell'ordine disposte lungo le arterie laterali per evitare eventuali deviazioni. Il fronte è tenuto compatto da alcuni rappresentanti della protesta che chiedono ai giornalisti di allontanarsi dalla prima linea. Al momento sono diretti verso piazza della Repubblica. Sono diverse migliaia le persone scese in strada, tra loro due sorelle che sfilano in testa con questo striscione: «Dott. Draghi siamo due gemelle di 14 anni, nostro papà pensionato delle forze dell'ordine. La mamma casalinga, vogliamo solo manifestare, per favore non ci faccia picchiare».