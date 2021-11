No pass, diretta cortei Roma e Milano: poche centinaia al Circo Massimo: «Noi il popolo»

Poche centinaia di persone, per ora (non più di 300 comunque), al Circo Massimo a Roma, per la manifestazione contro il Green Pass. Con lo slogan «Noi siamo il popolo delle piazze d'Italia» il visa è stato dato poco dopo le 15. I primi gruppi di manifestanti con palloncini bianchi, azzurri e bandiere tricolore hanno raggiunto l'area del sit-in. «Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane - ha detto una manifestante al megafono - non diciamo ' no Green pass' ma 'via Green pass'. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose».

Stop ai cortei i in Piazza Duomo a Milano e nel centro storico di Napoli, a Roma off limits Piazza del Popolo e la zona dei palazzi istituzionali. E sarà vietata la sfilata in auto annunciata a Padova per oggi pomeriggio, pensata proprio con l'intento di aggirare la direttiva del Viminale.