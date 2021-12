No Green pass assaltano pullman in Val di Susa, i passeggeri: «Noi in ostaggio, abbiamo avuto paura»

I No Green pass assaltano il bus che da Oulx va a Briançon, immobilizzano l'autista e scrivono il loro slogan sulla fiancata. È successo tra Claviere e Montgenevre, in Val di Susa: un gruppo di persone incappucciate ha fermato il pullman, bloccato l'autista che tentava di fermarli e di fatto sequestrato i passeggeri per una decina di minuti. «È durata un quarto d'ora - racconta un presente a La Stampa - eravamo impietriti. Ci siamo sentiti come degli ostaggi, abbiamo avuto molta paura». Nessuno ha reagito, evitando che la situazione potesse degenerare.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Super Green pass, scattano le prime maxi multe. Mascherine,... TELEVISIONE No Vax in tv, Bianca Berlinguer: «Noi a favore dei...

Super Green pass, scattano le prime maxi multe. Mascherine, stangati a decine

Super Green pass, Regioni: su bus e metro niente controlli per gli studenti (12-17 anni)

La matrice potrebbe essere la stessa di chi ha messo le catene sulla ferrovia internazionale Torino-Bardonecchia-Francia. Secondo i siti francesi, si tratterebbe di attivisti del movimento anti-frontiere Passamontagna. La Gendarmerie sta visionando le immagini della videosorveglianza alla ricerca di qualcuno da identificare. Intanto il collegamento con il sistema di autobus navetta resterà sospeso a tempo indeterminato.