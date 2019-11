Reggio Emilia, nipote uccide lo zio a coltellate: il 27enne era in cura per problemi psichiatrici

A Reggio Emilia un ragazzo di 27 anni, in cura per problemi psichiatrici, ha ucciso a coltellate lo zio di 57 anni che viveva in casa con lui e con il padre del giovane, disabile. Il violento omicidio è avvenuto intorno alle 5.30 nell'appartamento, in viale Primo maggio. Il ragazzo si sarebbe alzato e sarebbe andato in camera dello zio pugnalandolo mortalmente cinque volte. Fermato, il 27enne è al pronto soccorso per accertamenti. Sul caso procede la Polizia.

Ferrara, nipote uccide la nonna a pugni: il 22enne l'ha aggredita in auto per soldi





© RIPRODUZIONE RISERVATA