Nigeriano nudo in strada: si spoglia davanti a una signora, poi prende a pugni i carabinieri

Girava seminudo in strada, poi si è spogliato completamente e ha iniziato a masturbarsi: accade a Bonea, nel beneventano, dove un nigeriano di 24 anni è stato segnalato più volte ieri pomeriggio ai carabinieri, che lo hanno rintracciato e portato in caserma. L'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità.

Il giovane girava con addosso solo l'intimo e quando ha visto una signora si è completamente svestito e ha cominciato a toccarsi le parti intime. Dopo che i militari lo hanno portato in caserma, dapprima il 24enne ha fornito le generalità, ma successivamente ha cominciato ad andare in escandescenza inveendo contro i carabinieri che ha cominciato a colpire con pugni, ed è stato perciò arrestato.

