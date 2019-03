Nicoletta tradita da Margareta per quel flirt con Carmelo. Dopo le coltellate, la discoteca

Nicoletta Indelicato sarebbe stata tradita dalla sua amica Margareta Buffa, la 29enne che poi con Carmelo Bonetta, 34 anni, avrebbe ucciso in modo atroce la 25enne per poi dare alle fiamme il suo corpo, trovato nascosto sotto a un vigneto nelle campagne di Marsala.

Nicoletta Indelicato torturata, uccisa e bruciata: arrestata l'amica del cuore. Avevano litigato su Fb

Nicoletta uccisa e il corpo dato alle fiamme, il sindaco: «Assurda uccisione, città sotto choc»



Arrestati Margareta Buffa e Carmelo Bonetta. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Marsala a trarre in arresto nella notte il 34enne Carmelo Bonetta e la 29enne Margareta Buffa, entrambi indagati per l’omicidio e la soppressione di cadavere di Nicoletta Indelicato, nell'indagine coordinate dalla Procura di Marsala.

Le telecamere. Sono stati gli occhi elettronici di un locale di Marsala a rivelare che nelle prime ore di domenica Nicoletta era in compagnia dell'amica Margareta. Da qui, i militari dell'Arma hanno stretto il cerchio su Margareta Buffa e sul fidanzato Carmelo Bonetta.

La confessione. Il fidanzato di Margareta Buffa sarebbe crollato dopo gli interrogatori del pm e dei militari dell’Arma, e avrebbe confessato il delitto, indicando dove era stato nascosto il cadavere della giovane donna. Margareta Buffa, che sostiene di non ricordare nulla, ha rivelato di essersi intrattenuta con l'amica domenica notte in un locale di Marsala per poi salire in auto per andare in campagna. Lì Carmelo Bonetta, che si era nascosto nel portabagagli dell’auto, avrebbe sferrato diverse coltellate per poi prendere la benzina per dar fuoco al corpo di Nicoletta.

Quel flirt con il fidanzato dell’amica. Alla base dell'efferato omicidio ci sarebbero, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, risentimenti e gelosie, perché Nicoletta avrebbe avuto un flirt con Carmelo Bonetta, il fidanzato della sua migliore amica, Margareta Buffa, e poi avrebbe scritto sui social dei pettegolezzi, insulti e ingiurie nei confronti del fidanzato dell’amica.

