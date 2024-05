Corriere sparito con borse per un valore di 500mila euro, caccia a Nicolas Matias Del Rio: la finta telefonata e la pista della rapina

Ricerche sul Monte Amiata per trovare il corriere sparito da mercoledì, Nicolas Matias Del Rio, 48enne che viveva ad Abbadia San Salvatore (Siena). I carabinieri indagano per rapina. L'ultima traccia è nelle celle della telefonia a Santa Fiora. Proprio su una telefonata al suo datore di lavoro si appunta l'attenzione degli investigatori.

Nicolas Matias Del Rio, il corriere sparito

Dopo aver caricato borse per il valore di 500mila euro, il 48enne ha chiamato il titolare della ditta, che è a Piancastagnaio (Siena) dicendogli che delle persone volevano parlare con lui.

Stazione Termini, turisti seguiti in ascensore e nelle hall degli hotel: così gli stranieri vengono scippati (anche in pieno giorno)

La mattina del 24 maggio è stato ritrovato il furgone che usava per le consegne completamente bruciato. Il mezzo era sulla strada di Roccalbegna (Grosseto), in aperta campagna, e non c'era la merce. L'uomo, viene ricostruito, mercoledì 22 maggio, è andato a caricare un quantitativo di borse che un'azienda amiatina realizza per un celebre marchio del lusso nella moda. I carabinieri ipotizzano che si tratti di una rapina e che il corriere possa essere stato rapito e che la merce sia stata trafugata. Ma al vaglio ci sono anche altre ipotesi. Le ricerche dello scomparso e le indagini si presentano complesse.