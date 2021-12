Nicholas Cortello, malore improvviso a casa a Udine: muore a 25 anni

Tragedia a Remanzacco, in provincia di Udine, per la morte improvvisa di un giovane di 25 anni, deceduto in seguito a un improvviso malore. Nicholas Cortello lunedì 20 dicembre si è sentito male nell'abitazione di Ziracco, frazione di Remanzacco, dove viveva assieme alla madre e al fratello. Subito sono stati avvisati i soccorsi, ma il personale medico giunto sul posto non è riuscito a evitare la morte del giovane.

APPROFONDIMENTI BASSANO Enrico Bozzetto, 41 anni, muore nel sonno dopo il lavoro CALITRI Marco Bozza, malore mentre fa jogging: morto a 43 anni ROMA Marco Norberti muore davanti allo stadio Olimpico prima di... SAN VITO Piero Maronese, malore improvviso: il medico di base muore... MACERATA Marco Ferracuti ucciso da un malore a 50 anni: era ex... MONTICELLI BRUSATI Fabio Pedretti, malore mentre corre fuori Brescia: morto a 24... UDINE Giada Furlanut morta per un malore a 14 anni: sotto choc la... MARCHE Paola Ponzetti stroncata da un malore a soli 57 anni: trovata...

Enrico Bozzetto, 41 anni, muore nel sonno dopo il lavoro: lo trova senza vita la mamma

Marco Bozza, malore mentre fa jogging: morto a 43 anni, Irpinia sotto choc

La notizia della tragedia ha suscitato profondo dolore e stupore a Remanzacco. Infatti Nicholas Cortello era molto conosciuto nel paese dove viveva, apprezzato in particolare per il suo carattere socievole.