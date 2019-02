Caos neve in Alto Adige: chiusa statale del Brennero, 12 chilometri di coda

Continua a nevicare nel Nord Italia. In Alto Adige l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati a causa della forte nevicata. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.



Ultimo aggiornamento: 08:19

