Udine, nevicata violenta e improvvisa: città imbiancate, danni a campi e auto

Grandinata in Friuli, Udine imbiancata dai chicchi. Una violenta e fitta grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio verso le 14 sul Friuli. I chicchi di grandine hanno letteralmente imbiancato diverse città. Non solo il capoluogo friulano ma anche Codroipo, Pasian di Prato e Cervignano sono state coperte da un manto bianco di ghiaccio. Inevitabili i danni per auto e agricoltura anche se tutto dovrà essere quantificato.

LEGGI ANCHE --> Meteo, allerta maltempo: scuole chiuse oggi a Napoli, Pozzuoli e in alcune città toscane



Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA