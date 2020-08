Bambino di 21 mesi morto a Modica, l'ipotesi: «Ucciso di botte». Fermati madre e compagno

Potrebbe essere stato ucciso di botte il piccolo Evan, il bimbo di 21 mesi morto a Modica (Ragusa). Il medico che l'ha visitato quando il piccolo è arrivato nel pronto soccorso dell'ospedale Maggiore è rimasto senza parole, tant'è che ha avvertito subito la polizia. Gli agenti del commissariato hanno subito sentito la madre del bimbo, che vive in una casa popolare a Rosolini (Sr), insieme al suo convivente originario di Noto che non è il padre del bambino.

Bambino di un anno morto a Modica: «Lividi sul corpo», fermato il convivente della mamma

Ieri sera era stato fermato dalla polizia il convivente della madre, un 32enne che non è il padre del piccolo. Oggi la procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere da agenti del commissariato di polizia di Modica che stanno indagando.

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA