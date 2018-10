Neonato di 5 mesi si sente male di notte e muore poco dopo in ospedale

ALBIGNASEGO - Nella notte tra sabato e domenica ad Albignasego un neonato di 4 mesi è morto improvvisamente per un malore. Il piccolo si sarebbe sentito male mentre era in casa con i genitori. Mamma e papà hanno chiamato i soccorsi che sono giunti poco dopo: la situazione è apparsa subito grave.



Il piccolo è stato portato al pronto soccorso a Padova, in Pediatria, ma dopo poche ore non ce l’ha fatta ed è deceduto nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita. Per capire l’esatta causa del malore verrà effettuata l’autopsia. Il piccolo si chiamava Davide Z. B., era figlio di un padovano e di una donna cinese che gestisce un bar ad Albignasego.



Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA