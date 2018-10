Neonato muore dopo il parto, la Procura apre un'indagine dopo l'esposto dei genitori

Muore un neonato, i genitori chiedono giustizia: una coppia che abita a Pinarolo, in provincia di Pavia, ha presentato un esposto per chiedere chiarezza sulle cause del decesso di loro figlio, un neonato morto subito dopo il parto nel reparto di Ostetricia all'ospedale di Stradella, nel pavese. La Procura della Repubblica di Pavia ha avviato un'indagine in seguito all'esposto presentato dai genitori del piccolo, secondo quanto afferma oggi il quotidiano La Provincia Pavese.

Sino al momento del ricovero, la gravidanza si era svolta senza problemi. Subito dopo il parto, i medici dell'ospedale di Stradella si sono resi conti che le condizioni del bambino erano gravi: hanno cercato in ogni modo rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il marito della donna si è subito rivolto al suo legale di fiducia. I carabinieri hanno acquisito la cartella clinica in ospedale, mettendola a disposizione della Procura di Pavia che ha disposto che venga effettuata l'autopsia. Alberto Chiara, responsabile del Dipartimento materno-infantile dell'Asst di Pavia (l'ente che gestisce gli ospedali presenti sul territorio provinciale), ha espresso «profonda costernazione» per la morte del bambino. «Al momento - ha aggiunto - sembra da escludere una negligenza del personale operante, ma attendiamo l'esito dell' autopsia».

