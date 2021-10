Neonato muore soffocato dal cordone ombelicale: parto prematuro in casa, poi il dramma

Martedì 19 Ottobre 2021, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 20:43

Dramma a Croce di Montecolombo, nel Riminese, dove un neonato è morto soffocato dal cordone ombelicale: il parto prematuro è avvenuto in casa, poi la tregedia. Un parto in casa, infatti, si è concluso con la morte del neonato, soffocato dal suo cordone ombelicale. I fatti - come riporta la stampa locale - risalgono alle 17 quando la madre del piccolo, all'ottavo mese di gravidanza, ha avvertito le prime forti contrazioni facendo scattare l'allarme al 118.

APPROFONDIMENTI ROCCA DI BOTTE Bimba di 5 anni muore in un campo sportivo a L'Aquila:... OSPITALETTO Brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e... FOGGIA «Da sola non ci voglio stare», e l'ospedale di...

Brescia, esplosione in uno studio dentistico: grave dentista e assistente. Ferita anche una 14enne

Bimba di 5 anni muore in un campo sportivo a L'Aquila: schiacciata da porta da calcio. I genitori sono romani

I soccorsi

Sul posto - mentre era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso - sono giunte un'ambulanza e automedicalizzata: all'arrivo dei sanitari il neonato era già fuori dal ventre materno con il cordone ombelicale stretto intorno al collo che gli impediva di respirare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo che si sono protratti per oltre un'ora. Nella cittadina romagnola è intervenuta, per gli accertamenti del caso, una pattuglia dei Carabinieri. La madre del neonato - che ha quattro figli - è stata soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale a Rimini per le cure del caso.