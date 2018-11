Pistoia, neonato arriva privo di vita al pronto soccorso: era stato dimesso lunedì

Ultimo aggiornamento: 17:20

È giunto privo di vita al pronto soccorso dinelle prime ore della mattina un neonato di. Il piccolo era nato lo scorso 8 novembre e, durante il soggiorno all'ospedale, aveva presentato un decorso clinico regolare e è stato dimesso. È quanto riferito, in una nota, dall'Azienda Usl Toscana Cento. Oggi, prosegue la Usl, sarebbe dovuto tornare nel reparto pediatrico per il controllo del peso. Il neonato è arrivato all'ospedale San Jacopo con il 118 e i sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'Azienda ha avviato le procedure previste per questi casi, per accertare le cause del decesso.