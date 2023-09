Neonata morta in culla a Caserta, sul corpo scottature ed ecchimosi: indagano i carabinieri, è giallo

Una neonata è morta in un'abitazione di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. La piccola, di circa un mese e mezzo, è stata trovata senza vita nella culla dai genitori questa mattina. I carabinieri, intervenuti sul posto in seguito alla richiesta dei sanitari del 118, hanno constatato che sul corpicino della neonata erano presenti scottature ed ecchimosi varie.

Le indagini

Il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha quindi aperto un fascicolo e disposto l'autopsia, che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì all'ospedale di Caserta. I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno inoltre ascoltato i genitori della piccola, la cui versione dei fatti sarà oggetto di verifiche; proprio per capire cosa è accaduto, i carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei due familiari. La coppia ha già due figli di pochi anni ed è molto giovane.