Torre del Greco, rubati giocattoli ​per i bambini meno fortunati

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spariti 50 giocattoli e doni di Natale destinati ai bambini meno fortunati. Giallo ieri mattina a Torre del Greco durante il Natale della Solidarietà, evento pro-bono organizzato dal comitato di quartiere Rinascita in collaborazione con l'associazione centro Onlus e con il patrocinio del comune di Torre del Greco. Come nell'evento avesse messo lo zampino maligno il Grinch, il mostriciattolo verde che odia il Natale e fa tutto per mandare in malora le feste degli altri. Durante la kermesse qualcosa è andato storto: mentre centinaia di bambini si divertivano sui gonfiabili e sugli scivoli, allietati dai Babbi Natale e dagli elfi, circa una cinquantina di giocattoli sono misteriosamente spariti dai banchetti di solidarietà allestiti dai volontari. Decine tra bambole, puzzle, peluche e giochi interattivi acquistati grazie a chi ha donato sono stati sottratti da ignoti. Impossibile stabilire se il furto sia una ragazzata o un atto in malafede di qualche adulto sciacallo. Sta di fatto che gli organizzatori si sono ritrovati una cinquantina di pezzi in meno sugli scaffali. A denunciare il misterioso caso è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, presente all'evento.«Alcuni delinquenti hanno cercato di rovinare la manifestazione rubando una parte dei doni destinati ai bambini che vivono in famiglie alle prese con difficoltà economiche. E' un atto vergognoso - prosegue Borrelli - che per fortuna non ha compromesso l'iniziativa: il comitato di quartiere Rinascita è riuscito, comunque a distribuire centinaia di giocattoli». La giornata Un dono per tutti era partita dalle 10 in piazzale Cesare Battisti e ha visto la distribuzione di circa 600 regali solidali. Parte dei doni è andata anche ad alcuni piccoli stranieri che risiedono a Torre del Greco: famiglie di immigrati che vivono contando sull'aiuto dei volontari.Per il presidente del comitato Rinascita Un dono per tutti è riuscito ugualmente. «Abbiamo consegnato oltre 600 doni anche a bambini bisognosi, in particolare ad alcuni piccoli stranieri che risiedono sul nostro territorio. C'è stato un grande entusiasmo - afferma il presidente del comitato - siamo soddisfatti e pronti a proseguire su questa strada a sostegno delle fasce sociali più deboli e dei nuclei familiari che con grande forza e dignità provvedono a sostenere la crescita e la formazione di un figlio disabile. Tutti i bambini hanno il diritto di vivere lo spirito natalizio».