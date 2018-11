Il Negroni compie 100 anni, per festeggiare il cocktail rosso rubino Firenze organizza una competizione tra barman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze - Un terzo di martini rosso, un terzo di campari e un terzo di gin. Il tutto servito in un bicchiere vecchio stile, con mezza fetta d'arancia. Il Negroni, uno dei cocktail più diffusi nel mondo, compie 100 anni. Si dice che il Negroni sia stato miscelato per la prima volta presso il Caffè Casoni di Via de’ Tornabuoni, oggi Caffè Giacosa. Secondo la leggenda, questo celebre bar fiorentino era il ritrovo abituale del Conte Camillo Negroni. Un pomeriggio il nobiluomo stanco di bere il solito Americano, chiese al barman di modificare il suo drink aggiungendo una spruzzata di gin al posto del selz. Chiese on insistenza il gin perchè era rientrato di recente da un viaggio nel Regno Unito dove aveva apprezzato questo distillato. Da quel momento il cocktail rosso rubino è entrato nel mito. Nel 2019 si celebrerà il centesimo anniversario del cocktail e Firenze si prepara a festeggiare la ricorrenza con la sesta edizione della ’Campari barman competition’, fissata per il 15 gennaio al cinema Odeon.