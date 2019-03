'Ndrangheta in Veneto: blitz all'alba, 33 arresti nel clan dei cutresi per sequestro di persona e usura

Blitz all'alba contro la 'Ndrangheta in Veneto: 33 arresti nel clan dei cutresi per sequestro di persona e usura. L'operazione di carabinieri e guardia di finanza è ampia e coinvolge più regioni italiane: le forze dell'ordine hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni, fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Belluno, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. Le indagini, partite alla fine del 2015, sono relative alle infiltrazioni nel tessuto economico portate avanti in questi anni dalla criminalità legata al clan dei cutresi. Sono stati eseguiti anche numerosi sequestri, per un valore di 10 milioni di euro.

Operazione Camaleonte, il più grosso colpo inferto alla criminalità organizzata a Nordest. E' la clamorosa operazione scattata oggi in diverse province del Veneto. Trentatrè ordinanze di custodia cautelare sono in corso di esecuzione dall'alba contro appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista operante in Veneto da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Padova e dei Finanzieri del Comando provinciale di Venezia a seguito delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia.

Le accuse sono gravissime: associazione per delinquere di stampo mafioso (articolo 416 bis del codice penale), estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.



Ultimo aggiornamento: 10:13

