'Ndrangheta, 13 indagati a Reggio Calabria. Coinvolti assessore regionale e vicesindaco

I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria coadiuvati dal reparto operativo carabinieri per la tutela ambientale di Roma, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione in Roma e Reggio Calabria a un decreto che dispone l'amministrazione giudiziaria per Avr spa, avente sede legale a Roma; per Ase, Autostrade service, servizi al territorio spa avente sede legale a Roma; e il controllo giudiziario per Hidro Geologic Line sas avente sede legale a Reggio Calabria.



Contemporaneamente è stato notificato un avviso di conclusione di indagini preliminari nei confronti di 13 indagati, in particolare di due dipendenti dell'Avr per concorso esterno in associazione mafiosa, di 8 amministratori appartenenti al Comune di Reggio Calabria, al Consiglio comunale, alla Città metropolitana, al Consiglio regionale ed ex provinciale, al Comune di Taurianova, tutti variamente indagati, in concorso con l'amministratore delegato e altri responsabili della predetta società, per avere esercitato indebite pressioni al fine di ottenere l'assunzione di personale segnalato, ovvero altri funzionari per avere posto in essere atti di corruzione per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio allo scopo di agevolare la predetta società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione controllante al fine di ricevere indebite utilità.



Entrambi i provvedimenti, hanno fatto sapere gli inquirenti, «hanno alla base le indagini svolte nei confronti degli amministratori della società Avr spa e avrebbero consentito di accertare stabili rapporti di questa con imprenditori collegati con cosche di ndrangheta e con amministratori pubblici in un contesto di relazioni di scambio reciproco finalizzato ad assicurare a tutti i protagonisti varie utilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA