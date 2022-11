Navi migranti, le notizie di oggi. Cadavere di un bimbo portato a Lampedusa

Aggiornamenti in evidenza

In Sicilia è ancora caso migranti. Ma secondo Giorgia Meloni «il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi Ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo». Sui migranti e le navi delle organizzazioni non governative presenti nel Mediterraneo, il premier non sembra avere alcuna intenzione di arretrare. L’esecutivo anzi, proseguirà esattamente come fatto finora, nella consapevolezza che quella dello stop alle Ong è solo il primo passo di un piano più ampio.